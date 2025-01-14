14 января 2025 года украинские силы провели масштабную атаку дронов на российские регионы, затронув множество аэропортов. Генерал-майор Попов делится мнением о возможностях ВСУ в использовании беспилотников.

14 января 2025 года украинские военные осуществили одну из самых крупных атак дронов на российские территории, что привело к значительным последствиям. Атака затронула сразу несколько регионов, включая Уфу и Саратов, и вызвала временные ограничения на работу аэропортов. В результате налетов власти семи областей сообщили о повреждениях объектов. В Орловской и Тульской областях было сбито по 17 дронов, что привело к падению обломков на автомобили и здания. В Саратове и Энгельсе также пострадали промышленные объекты, а в пригороде Казани произошел пожар в газовой цистерне. Эти события указывают на то, что украинские силы способны наносить удары на значительном расстоянии, что вызывает серьезные опасения у российских властей.

Генерал-майор Владимир Попов прокомментировал эту операцию, отметив, что у Киева могли появиться новые беспилотники с увеличенной дальностью полета. По его словам, Украина получает помощь от западных стран, что позволяет модернизировать свои беспилотники. Он подчеркнул, что такая поддержка включает в себя не только поставки готовых дронов, но и компоненты, которые позволяют создавать новые модели и улучшать существующие.

Однако, по мнению Попова, у Украины нет достаточного количества дронов большой дальности для массовых атак. Он считает, что в ходе налета использовались дроны различных размеров, включая малые модели, которые могли выполнять разведывательные функции. Генерал не исключает, что среди атакующих дронов были устройства, способные создавать помехи для радиолокационных систем противника, что усложняет задачу по их обнаружению и нейтрализации.

Попов также говорил о том, что запуск большого количества дронов требует значительных ресурсов и технологий. Беспилотники с дальностью полета в 2000-3000 км — это сложные системы, которые стоят очень дорого и требуют высокой степени автоматизации. Он считает, что Украина может запустить лишь ограниченное количество дронов одновременно, что затрудняет их использование в крупных операциях. В частности, он отметил, что даже такие высокотехнологичные дроны, как у США и Китая, не всегда могут быть использованы в больших масштабах из-за ограничений в производственных мощностях и высоких затратах на их создание.

Кроме того, генерал акцентировал внимание на важности разведки для выявления мест, где производят дроны. Это можно сделать с помощью анализа радиосигналов и спутниковой разведки. Процесс производства беспилотников может происходить в различных местах, включая заброшенные здания, что делает их труднодоступными для обнаружения. Попов подчеркивает, что для успешной борьбы с такими угрозами необходима комплексная система разведки, которая будет включать как технические, так и агентурные методы.

Генерал также отметил, что для обеспечения успешного выполнения операций противнику необходимо научиться маневрировать беспилотниками, избегая радиолокационных систем. Это требует значительных усилий и ресурсов, что может стать серьезным препятствием для массового использования дронов.

Важно понимать, что нынешний киевский режим продолжает развивать свои возможности в области беспилотной авиации. Использование дронов стало неотъемлемой частью стратегии ВСУ, и эта тенденция, вероятно, продолжится в будущем. Западные страны, такие как Польша, Франция и Великобритания, активно помогают Украине в этом направлении.