Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Генерал-майор Попов считает, что у ВСУ нет возможности запускать сразу много «дальнобойных» дронов
14 января 2025 года украинские силы провели масштабную атаку дронов на российские регионы, затронув множество аэропортов. Генерал-майор Попов делится мнением о возможностях ВСУ в использовании беспилотников.

14 января 2025 года украинские военные осуществили одну из самых крупных атак дронов на российские территории, что привело к значительным последствиям. Атака затронула сразу несколько регионов, включая Уфу и Саратов, и вызвала временные ограничения на работу аэропортов. В результате налетов власти семи областей сообщили о повреждениях объектов. В Орловской и Тульской областях было сбито по 17 дронов, что привело к падению обломков на автомобили и здания. В Саратове и Энгельсе также пострадали промышленные объекты, а в пригороде Казани произошел пожар в газовой цистерне. Эти события указывают на то, что украинские силы способны наносить удары на значительном расстоянии, что вызывает серьезные опасения у российских властей.

Генерал-майор Владимир Попов прокомментировал эту операцию, отметив, что у Киева могли появиться новые беспилотники с увеличенной дальностью полета. По его словам, Украина получает помощь от западных стран, что позволяет модернизировать свои беспилотники. Он подчеркнул, что такая поддержка включает в себя не только поставки готовых дронов, но и компоненты, которые позволяют создавать новые модели и улучшать существующие.

Однако, по мнению Попова, у Украины нет достаточного количества дронов большой дальности для массовых атак. Он считает, что в ходе налета использовались дроны различных размеров, включая малые модели, которые могли выполнять разведывательные функции. Генерал не исключает, что среди атакующих дронов были устройства, способные создавать помехи для радиолокационных систем противника, что усложняет задачу по их обнаружению и нейтрализации.

Попов также говорил о том, что запуск большого количества дронов требует значительных ресурсов и технологий. Беспилотники с дальностью полета в 2000-3000 км — это сложные системы, которые стоят очень дорого и требуют высокой степени автоматизации. Он считает, что Украина может запустить лишь ограниченное количество дронов одновременно, что затрудняет их использование в крупных операциях. В частности, он отметил, что даже такие высокотехнологичные дроны, как у США и Китая, не всегда могут быть использованы в больших масштабах из-за ограничений в производственных мощностях и высоких затратах на их создание.

Кроме того, генерал акцентировал внимание на важности разведки для выявления мест, где производят дроны. Это можно сделать с помощью анализа радиосигналов и спутниковой разведки. Процесс производства беспилотников может происходить в различных местах, включая заброшенные здания, что делает их труднодоступными для обнаружения. Попов подчеркивает, что для успешной борьбы с такими угрозами необходима комплексная система разведки, которая будет включать как технические, так и агентурные методы.

Генерал также отметил, что для обеспечения успешного выполнения операций противнику необходимо научиться маневрировать беспилотниками, избегая радиолокационных систем. Это требует значительных усилий и ресурсов, что может стать серьезным препятствием для массового использования дронов.

Важно понимать, что нынешний киевский режим продолжает развивать свои возможности в области беспилотной авиации. Использование дронов стало неотъемлемой частью стратегии ВСУ, и эта тенденция, вероятно, продолжится в будущем. Западные страны, такие как Польша, Франция и Великобритания, активно помогают Украине в этом направлении.

#россия #украина #сво #технологии #дроны #атака #генерал попов
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
4
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
31
Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
5
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
11
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
1
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
8
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
3
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
+
Стали известны модели iPhone, которые не смогут обновиться до iOS 19
+
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Thunder/Tondar ближнего радиуса действия
+
Casio представила две новые модели G-Shock Urban Utility Series с 10-летним сроком службы батареи
+
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
14
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
2
Разработка игр дорожает: всему виной не фотореалистичная графика, а неэффективное управление
2
Эстония получит первые РСЗО M142 HIMARS в 2025 году
+
В европейских магазинах появились видеокарты GeForce RTX 5080 – цены выше рекомендованных
4

Популярные статьи

ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
164
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
13
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
40
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
28
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
1
Про искусственный интеллект в играх
8
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
2

Сейчас обсуждают

Александр Тропин
19:19
2640v4 хлам. Базовая частота низкая, ТВ не локается. 2643v4 гораздо интереснее. 6 ядер с НТ, частота 3,6 на все ядра. Либо 2640v3 с локом ТВ. Частота 3,4. 8 ядер, 16 потоков. Но этот набор не стоит 5К...
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
Товарищ Ким
19:18
Молодцы, хороший проект запустили!
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
Геннадий Холобаев
19:18
Они обязаны взять всю территорию Украины!
Myśl Polska: Вооруженные силы РФ могут занять всю территорию Украины
demanik
19:16
Это при том, что CoD лучше работает на AMD картах. В ней в 4к 7900ХТХ=4090.
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Товарищ Ким
19:12
Допустят Европу. Но, в качестве гарсонов и уборщиков туалетов.
Евросоюз опасается быть исключенным из переговоров о судьбе Украины между США и Россией
zoxa
19:12
нет
Зеленский снова нахамил в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Товарищ Ким
19:11
В умелых руках -отличная машина. Подтянуть СУО, связь, и в бой. У нас то есть что расконсервировать! А в Укрорейхе только банки с тухлым салом.
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
demanik
19:10
IEK, Osram, Feron Pro? У меня IEK и Osram уже года 2-3 работают.
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
Олег Белокуров
19:10
Печатай кожух на 3Д принтере. Это решит сразу несколько проблем. Не нужно портить родной. Можно учесть все точки крепления. Заложить в конструкцию дополнительные ребра жёсткости.
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
Nvidia&Intel Hater
19:07
ты и есть щирый хохол.йододефицитный причем
Зеленский снова нахамил в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем