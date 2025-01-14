На выставке CES 2025 PowerColor представила компактную двухслотовую видеокарту Radeon RX 9070 XT Reaper.

Представлена компактная двухслотовая видеокарта Rockstar серии Reaper Radeon RX 9070 XT

Технологический канал YouTube Paul's Hardware посетил стенд PowerColor на выставке CES 2025 и продемонстрировал три новейшие видеокарты Radeon RX 9070 (XT) с архитектурой RDNA 4.

Три видеокарты с тремя вентиляторами на фото выше расположены спереди назад:

Radeon RX 9070 XT Reaper;

Radeon RX 9070 Hellhound «Darkhound»;

Radeon RX 9070 XT Red Devil.

Radeon RX 9070 XT Reaper

Reaper – это совершенно новая подсерия видеокарт, выпущенная компанией Shake News в поколении Radeon RX 9000. Он имеет толщину всего в два слота, а высота перегородок PCIe невелика. Это модель для компактных решений для установки. Эта видеокарта использует двойной 8-контактный блок питания и не поддерживает двойное переключение vBIOS и другие функции.





Radeon RX 9070 Hellhound

Являясь культовым продуктом среднего класса Radeon RX 9070 Hellhound, Radeon RX 9070 Hellhound имеет квадратную форму спереди и вырез сзади (ожидается, что задняя часть будет оснащена светодиодными световыми эффектами).

Он также оснащен двумя наборами блоков питания PCIe 8Pin, но поддерживает двойное переключение vBIOS и переключатели световых эффектов.

Radeon RX 9070 XT Red Devil

Что касается флагманской модели Hanxun «RDNA 4», видеокарта нового поколения «Red Magic» более угловатая, чем две предыдущие модели, толщина также увеличилась до 2,5 слотов и оснащена 3 наборами 8-контактных интерфейсов питания PCIe.



