Google планирует внедрить функцию «Predictive Back» в трехкнопочном режиме навигации в Android 16. Эта функция, уже доступная для жестов, поможет пользователям избежать случайных выходов из приложений.

Google продолжает улучшать пользовательский опыт в своих операционных системах. В Android 16 компания собирается добавить функцию «Predictive Back» для пользователей с трехкнопочной навигацией. Эта функция позволяет предварительно просматривать целевую страницу перед выполнением возврата, что дает возможность решить, стоит ли продолжать или остаться на текущей странице. Это особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с случайным выходом из приложений.

Функция «Predictive Back» впервые появилась в Android 13 как опция для разработчиков. В Android 15 она стала стандартной, но доступна только для навигации с помощью жестов. Многие пользователи по-прежнему предпочитают трехкнопочную навигацию, считая ее более интуитивной и быстрой. В связи с этим Google приняла решение адаптировать функцию для этой группы пользователей.

По информации от AndroidAuthority, в одной из предварительных версий Android 16 разработчики смогли активировать новую функцию. При длительном нажатии на кнопку возврата в трехкнопочном режиме пользователи могут увидеть страницу, на которую собираются перейти. Однако эта функция пока работает только в некоторых приложениях, таких как Календарь Google. Возможность предварительного просмотра возврата на главный экран все еще недоступна, что может быть связано с неполной реализацией или существующими ошибками.

Демонстрацию мода можно посмотреть здесь.

Разработчики уверены, что эти недоработки будут исправлены к моменту выхода официальной версии Android 16. Внедрение функции «Predictive Back» в трехкнопочный режим навигации станет важным шагом в улучшении взаимодействия пользователей с системой. Эта функция может значительно повысить удобство использования, особенно для тех, кто предпочитает более традиционные методы навигации. С учетом растущего числа пользователей Android, адаптация таких функций под разные способы навигации становится необходимостью.