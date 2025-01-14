Textron Systems анонсировала выпуск нового семейства автономных морских судов TSUNAMI, разработанных для Министерства обороны США и его союзников.

Корпорация Textron Systems, известная своими инновациями в области автономных систем, представила вчера новое семейство морских надводных судов под названием TSUNAMI™. Эти беспилотные средства разработаны с акцентом на потребности Министерства обороны США и его союзников. Они предлагают универсальность и легкость в развертывании, что особенно важно в условиях современных военных операций.

Суда TSUNAMI™ используют проверенные технологии от Brunswick Corporation и обладают системой автономного управления, основанной на концепции CUSV (общее беспилотное надводное судно). Эти суда работают на бензине. Грузоподъемность составляет 453,6 кг, что позволяет им выполнять разнообразные задачи.

В настоящее время доступны три варианта судов длиной 7,32, 7,62 и 8,53 метра, которые уже находятся в серийном производстве. Они могут плавать на расстояния от 600 до более чем 1000 морских миль.

Старший вице-президент Textron Systems Дэвид Филлипс отметил, что компания обладает уникальным опытом в проектировании и развертывании автономных систем. Сочетание этого опыта с возможностями коммерческого судостроения позволяет Textron Systems предлагать мощные решения для МО США и его союзников.