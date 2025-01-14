Британское правительство планирует закупить 100 000 графических процессоров к 2030 году, что увеличит вычислительную мощность ИИ в стране в 20 раз.

Премьер-министр Великобритании Кира Стармер объявил о намерении правительства закупить до 100 000 графических процессоров к 2030 году. Это решение предполагает значительное увеличение вычислительной мощности ИИ в стране, в основном для академических и общественных нужд. По оценкам, такая закупка позволит увеличить суверенные вычислительные мощности в 20 раз.

На данный момент в Великобритании функционируют всего два современных суперкомпьютера: Isambard-AI в Бристольском университете и Dawn в Кембридже. Суперкомпьютер Isambard-AI уже оснащён примерно 5000 графическими процессорами, что позволяет ему выполнять сложные вычисления, необходимые для разработки ИИ-программ.

Ранее британское правительство поручило венчурному капиталисту Мэтту Клиффорду подготовить отчет о возможностях ИИ для британской экономики. В документе, названном «План действий по возможностям искусственного интеллекта», содержатся 50 рекомендаций, направленных на развитие ИИ-индустрии в стране. Среди предложений — создание «зон роста» для ускорения утверждения планов по развитию инфраструктуры ИИ и формирование комитета по энергетике ИИ, который будет заниматься вопросами энергообеспечения для новых технологий.

Эксперты, такие как Клиффорд, отмечают, что наличие суверенных вычислительных мощностей критически важно для снижения зависимости британских компаний от иностранных технологий. Надежная вычислительная инфраструктура может оказать положительное влияние на развитие ИИ-технологий и создание новых компаний в этой сфере, особенно в условиях растущей геополитической конкуренции.

Хотя точные расходы на проект еще не обнародованы, финансирование будет осуществляться за счет бюджета Министерства науки, инноваций и технологий.