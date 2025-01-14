Adobe запускает новый инструмент Firefly Bulk Create, который позволяет редактировать до 10 000 изображений за один раз. Этот инструмент упрощает задачи, такие как изменение размера и удаление фонов, что делает его полезным для дизайнеров и маркетологов.

13 января 2025 года Adobe анонсировала запуск нового инструмента генеративного искусственного интеллекта под названием Firefly Bulk Create. Этот продукт предназначен для автоматизации рутинных задач, таких как пакетное редактирование изображений и перевод видеопрезентаций. Firefly Bulk Create позволяет пользователям изменять размер до 10 000 изображений или заменять фоны одним щелчком мыши, что избавляет от необходимости редактировать каждое изображение по отдельности.

Инструмент включает в себя два основных компонента: «Удалить фон» и «Изменить размер». Первый из них позволяет загружать изображения с различных платформ, включая Dropbox и Adobe Experience Manager, и быстро удалять фон. Пользователи могут также задать новый фон, используя изображения или HEX-коды для создания уникальных вариантов. В настоящее время поддерживаются форматы PNG и JPEG, а в будущем ожидается добавление поддержки Photoshop PSD.

Инструмент «Изменить размер» предлагает предустановленные параметры для популярных рекламных форматов на платформах, таких как Instagram* и TikTok. Хотя генеративный ИИ может растягивать фон, результаты иногда оказываются не очень удачными, особенно на сложных изображениях. Тем не менее, для простых фонов этот инструмент может значительно упростить работу дизайнеров, избавляя их от необходимости вручную подгонять материалы под разные форматы.

Дополнительно, Adobe планирует запустить новый API Firefly Services, который упростит процесс производства видео и печати. Среди новых функций — дублирование и синхронизация губ для 14 языков, а также автоматическое форматирование в InDesign. В ближайшие недели также ожидается бета-версия цифровых аватаров, созданных на основе текстовых описаний и голосовых записей.

* Instagram признана в РФ экстремистской организацией