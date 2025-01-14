Apple анонсировала обновление Mac Studio, которое запланировано на первую половину 2025 года. Новая версия будет оснащена мощными чипами M4 Max и Ultra, что повысит производительность устройства.

Apple анонсировала обновление для Mac Studio, которое должно появиться в первой половине 2025 года. Это устройство, долгое время не обновлявшееся, получит новые чипы M4 Max и M4 Ultra, что должно существенно улучшить его производительность.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Mac Studio все еще использует чипы M2 Max и M2 Ultra, которые начали устаревать на фоне недавних обновлений других моделей. Например, Mac mini с чипом M4 Pro уже показал результаты, которые превышают производительность Mac Studio. Это создало необходимость для Apple вернуть конкурентоспособность в своем модельном ряду.

Ожидается, что новая версия Mac Studio будет поддерживать интерфейс Thunderbolt 5, что обеспечит скорость передачи данных до 120 Гбит/с. Это значительно повысит эффективность работы с внешними устройствами, такими как хранилища и док-станции. Например, это позволит пользователям подключать несколько устройств через один кабель, что упростит процесс работы.

Также стоит отметить возможность внедрения поддержки Wi-Fi 7, что откроет новые горизонты для беспроводной передачи данных. Теоретическая скорость Wi-Fi 7 достигает 46 Гбит/с, что более чем в пять раз превышает возможности предыдущих стандартов. Однако пока нет четкой информации о том, будет ли эта функция доступна в обновленном Mac Studio.

С выходом чипов M4 Max и M4 Ultra Apple надеется вернуть интерес к своим настольным компьютерам. Чип M4 Max уже демонстрирует отличные результаты на рынке, а M4 Ultra, благодаря своей архитектуре, может предложить еще больше возможностей для пользователей.