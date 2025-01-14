ASUS анонсировала обновление AEMP III, которое теперь поддерживает модули памяти до 64 ГБ на материнских платах Intel. Новая функция обеспечивает более высокие частоты и лучшую производительность для пользователей.

ASUS представила обновленную версию Enhanced Memory Profile III (AEMP III), которая значительно улучшает поддержку модулей памяти на материнских платах Intel серии 800. Теперь пользователи могут устанавливать до 64 ГБ DDR5 памяти, что открывает новые возможности для мощных конфигураций.

Проблема с высокой частотой и емкостью памяти стала актуальной в последние месяцы, когда производители памяти начали выпускать модули с рекордными показателями. Однако, чтобы достичь максимальной производительности, необходимо учитывать, как разные конфигурации влияют на частоту. Например, использование четырех модулей DIMM усложняет задачу, так как при этом сложно поддерживать высокие частоты.

С запуском AEMP III ASUS решает эту проблему. Обновленная версия теперь поддерживает конфигурацию 4x DIMM, позволяя пользователям устанавливать до 64 ГБ памяти с частотой 5600 МТ/с, что значительно выше предыдущего ограничения в 4400 МТ/с. ASUS продемонстрировала работу новой функции на материнской плате ROG Maximus Z890 Extreme с процессором Core Ultra Series 2 и четырьмя модулями Kingston по 64 ГБ.

Важно отметить, что AEMP III активируется автоматически в BIOS, когда используются совместимые модули. ASUS утверждает, что пользователи могут ожидать прирост производительности до 27% по сравнению с комплектами памяти DDR5-4400. Хотя компания не предоставила конкретных данных о тестировании, увеличение скорости на 1200 МТ/с должно положительно сказаться на работоспособности в играх и приложениях.

Тем не менее, наличие драйвера тактовой частоты в модулях CUDIMM обеспечивает большую стабильность, что делает новые решения ASUS особенно привлекательными для пользователей, стремящихся к высоким показателям производительности.