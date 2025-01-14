13 января 2025 года три автогиганта — Mercedes-Benz, BMW и Audi — опубликовали данные о своих продажах в Китае за 2024 год. Каждая компания утверждает, что занимает первое место на рынке роскошных автомобилей.

Недавно стало известно, что Mercedes-Benz, BMW и Audi представили результаты продаж своих автомобилей в Китае за 2024 год. Все три компании с уверенностью заявляют о своих успехах на рынке, каждая из них называет себя лидером в сегменте роскошных автомобилей.

Mercedes-Benz первым опубликовал свои данные, сообщив, что в 2024 году они планируют поставить более 714 000 автомобилей клиентам в Китае. Компания уверена, что снова займет первое место в ежегодном соревновании среди люксовых брендов. Однако BMW не осталась в стороне и представила свои результаты, которые оказались чуть выше: 714 530 автомобилей под марками BMW и MINI. Это на 530 единиц больше, чем у Mercedes, что позволяет BMW сохранить свою позицию на рынке.

Audi также заявила о своих достижениях. FAW Audi China сообщила о продаже 611 088 новых автомобилей в 2024 году. Интересно, что среди этих продаж значительная доля приходится на отечественные модели, работающие на топливе, что делает Audi лидером в этом сегменте.

В итоге, конкуренция между этими тремя автопроизводителями в Китае продолжает нарастать. Каждый из них стремится укрепить свои позиции и привлечь внимание покупателей, предлагая новые модели и улучшая сервис.