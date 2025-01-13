Аналитики HSBC пересмотрели прогнозы по выручке NVIDIA, ожидая, что в 2025 году она составит 236 миллиардов долларов.

В условиях меняющегося рынка и новых правил, связанных с экспортом чипов, аналитики HSBC представили свои прогнозы по выручке NVIDIA. Ожидается, что в 2025 году компания заработает 236 миллиардов долларов, что ниже предыдущих оценок. Ужесточение контроля со стороны администрации Байдена накладывает дополнительные ограничения на продажи, что также влияет на перспективы производителя графических процессоров.

Аналитик HSBC Фрэнк Ли отметил, что NVIDIA столкнется с серьезными вызовами в ближайшие годы. Он предостерег о необходимости компании обеспечить стабильный рост своей платформы GB300/B300 во втором полугодии 2026 финансового года. Это связано с тем, что в первой половине 2025 года ожидается снижение продаж по сравнению с предыдущими прогнозами. Ли уточнил, что теперь ожидается продажа около 35,000 стоек для серверов ИИ, что меньше, чем ранее запланированные 41,500.

Из-за этих изменений выручка NVIDIA в сегменте центров обработки данных может составить всего $236 миллиардов, тогда как ранее прогнозировалась сумма в $253 миллиарда. Ли также представил «медвежий» сценарий, согласно которому продажи могут упасть до 20-25 тысяч стоек NVL, что приведет к снижению прибыли на акцию до $4,84 - $5,14. Это все еще выше консенсусной оценки в $4,50, но ситуация вызывает беспокойство.

HSBC также снизил целевую цену акций NVIDIA до $185 с $195, основываясь на более медленном росте архитектуры Blackwell. Несмотря на эти ожидания, Дженсен Хуанг, CEO NVIDIA, недавно заявил, что Blackwell находится в полном производстве. Это создает некоторую надежду, но не отменяет рисков, связанных с изменениями на рынке.

Ситуация усугубляется введением новых экспортных ограничений администрацией Байдена. Эти меры касаются не только США, но и их союзников. Например, облачные компании, такие как Google и Amazon, могут приобретать графические процессоры без ограничений, но должны размещать половину своих вычислительных мощностей на территории США. Это создает дополнительные барьеры для компаний, работающих на международном уровне.

Правила также определяют, что организации, соответствующие определенным стандартам, могут получить статус «Универсального проверенного конечного пользователя», позволяющий им использовать часть своих мощностей за пределами США. Однако для других компаний условия остаются жесткими, что может ограничить их возможности на рынке.

NVIDIA уже выразила недовольство новыми правилами, заявив, что они могут задушить инновации и подорвать позиции Америки в глобальной технологической гонке. Это заявление отражает растущее беспокойство среди производителей чипов о будущем их бизнеса в условиях жесткого контроля.