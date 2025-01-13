Марк Цукерберг высказал свое недовольство по поводу недостатка инноваций в Apple после ухода Стива Джобса. Он утверждает, что продажи iPhone снижаются, и компания не создает ничего нового.

Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, вновь высказал критику в адрес Apple, утверждая, что компания утратила свой инновационный потенциал после ухода из жизни Стива Джобса. В подкасте Джо Рогана он отметил, что Apple не представила значительных новшеств за последние годы и просто «сидит» на успехе iPhone, который был представлен более 20 лет назад. Цукерберг считает, что продажи iPhone могут даже снижаться, что ставит под сомнение будущее компании.

Критика Цукерберга не нова. Конфликт между Meta* и Apple начался в 2022 году, когда Apple ввела ограничения, которые помешали Meta собирать данные пользователей для таргетированной рекламы. С тех пор Цукерберг не раз поднимал вопросы о политике компании. Он также заявил, что Apple сосредоточилась на постепенных улучшениях, а не на создании новых продуктов, что, по его мнению, ведет к тому, что пользователи дольше удерживают старые устройства.

Цукерберг подчеркнул, что Apple, несмотря на снижение продаж, продолжает получать доход благодаря высоким комиссиям за приложения и аксессуары. Он считает, что это временное решение, которое не может заменить настоящие инновации. На фоне этих заявлений Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире, уступив его NVIDIA, что также может быть связано с критикой, которая обрушилась на компанию в последнее время.

*Meta Platforms Inc. признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.