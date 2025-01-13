Депутат Анжелика Глазкова предложила законопроект, который предполагает дележку доходов от экспорта нефти с гражданами России.

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова внесла законопроект, который может изменить подход к распределению доходов от добычи полезных ископаемых. В соответствии с предложением, планируется создать Фонд социальной справедливости, который будет заниматься распределением части доходов от экспорта нефти и газа между гражданами России. Инициатива предполагает, что выплаты будут производиться каждые три месяца, начиная с 1 января 2026 года.

По задумке Глазковой, право на получение выплат получат россияне с трудовым стажем более 15 лет. Это может быть значительной поддержкой для многих граждан, особенно в условиях экономической нестабильности. Однако правительство уже выразило сомнения по поводу этой инициативы, назвав ее избыточной. Возможно, что власти считают, что подобные меры могут привести к дополнительным финансовым нагрузкам на бюджет.

Пока, вопрос о том, насколько целесообразно делиться нефтяными доходами с населением, остается открытым.