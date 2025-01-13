На Украине разработали новую турель, способную эффективно сбивать дроны.

Украинская компания Dron ZP представила турель, предназначенную для уничтожения беспилотников. По информации польских СМИ, испытания этого устройства проводились бойцами 15-й бригады Национальной гвардии Украины, и результаты оказались многообещающими.

Турель оснащена пулеметом калибра 12,7 мм и системой ночного видения. Управление устройством осуществляется с помощью джойстика, который подключен к монитору, позволяя оператору точно наводить оружие на цель. Испытания на полигоне показали, что система успешно справляется с задачей, демонстрируя высокую точность и надежность.

Несмотря на свои преимущества, стоит отметить, что сама турель не имеет подвижности. Она устанавливается на прицепе, который должен быть доставлен к месту назначения наземным транспортом. Это ограничение может повлиять на оперативность развертывания системы в боевых условиях. Однако Dron ZP также работает над мобильными наземными беспилотниками, которые смогут не только нести турели, но и эвакуировать их при необходимости.