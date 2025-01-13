Он появится в ноутбуке Lenovo. Чип, названный N1, будет представлен на выставке Computex 2025 и обещает высокую производительность, значительно опережающую конкурентов.

NVIDIA готовит к запуску свою первую однокристальную систему (SoC) с поддержкой искусственного интеллекта для персональных компьютеров. По информации, чип будет представлен в ноутбуке Lenovo, который ожидается на выставке Computex 2025.

Согласно утечкам, новый чип от NVIDIA будет работать на архитектуре Blackwell и сможет обеспечить производительность до 180-200 TOPS. Это значительно превысит показатели текущих лидеров на рынке, таких как Intel и AMD, что может изменить расстановку сил в сегменте пользовательских чипов. Важно отметить, что такие характеристики могут сделать его привлекательным не только для обычных пользователей, но и для профессионалов, работающих с искусственным интеллектом.

Слухи о новом чипе ходят уже некоторое время, и теперь стало известно, что он будет носить название "N1". Также ожидается, что в линейке появятся более мощные версии, такие как N1x, которые предложат еще более высокую производительность. Чипы будут поддерживать "Windows on ARM", что открывает новые возможности для пользователей, желающих использовать современное программное обеспечение на ARM-архитектуре.

Утечки также указывают на то, что чип будет изготовлен по 3-нм технологии TSMC, что обещает высокую энергоэффективность и производительность. Это означает, что устройства на базе нового чипа смогут работать дольше без подзарядки, что является важным фактором для мобильных устройств.