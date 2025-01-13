В США наблюдается активное строительство газовых электростанций, вызванное ростом спроса на электроэнергию.

Недавние данные показывают, что Соединенные Штаты переживают настоящий бум в строительстве газовых электростанций. Причиной этого стали огромные потребности в электроэнергии, вызванные развитием искусственного интеллекта.

По информации, представленной Financial Times, крупные технологические компании начали активно использовать ископаемое топливо для генерации энергии. Энергетическая консалтинговая компания Enverus прогнозирует, что к 2030 году в стране построят до 80 новых газовых электростанций с общей мощностью около 46 ГВт. Это соответствует мощностям всей энергетической системы Норвегии. За последние пять лет прирост мощности составил почти 20%, и темпы строительства продолжают нарастать.

Исследования Wood Mackenzie и S&P Global Market Intelligence подтверждают, что установленная мощность на природный газ в США будет расти еще быстрее, с ожидаемым увеличением на 35% и 66% соответственно в течение следующих пяти лет. Однако эксперты выражают опасения: быстрый рост газовых электростанций может поставить под угрозу климатические цели страны. Несмотря на то что природный газ считается более чистым источником энергии по сравнению с углем и нефтью, его выбросы парниковых газов все равно способствуют глобальному потеплению.