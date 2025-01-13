Это открытие может стать значимой вехой для различных промышленных приложений.

Microvast Holdings, Inc., известный производитель аккумуляторов, сообщила о значительном достижении в области своей технологии True All-Solid-State Battery (ASSB). Это нововведение может изменить подход к использованию аккумуляторов в таких сферах, как резервное питание и электрические автобусы.

Технология ASSB отличается от традиционных литий-ионных аккумуляторов тем, что в ней отсутствуют жидкие электролиты. Вместо этого используется биполярная архитектура, которая позволяет создавать внутренние соединения в рамках одной ячейки. Это обеспечивает значительно более высокие напряжения, чем те, которые могут предложить обычные батареи, работающие в диапазоне 3,2–3,7 В. Данная особенность предоставит новые возможности для применения аккумуляторов в различных отраслях.

Система Microvast упрощает архитектуру за счет сокращения количества соединений между ячейками и модулями, что положительно сказывается на энергоэффективности и безопасности. Также разработан уникальный мембранный сепаратор, который обеспечивает высокую проводимость и долговечность, что является критически важным для твердотельных технологий. Этот сепаратор позволяет поддерживать стабильную работу при высоких напряжениях.

Генеральный директор компании Ян Ву отметил, что данное достижение решает актуальные проблемы в области безопасности и эффективности аккумуляторов. Технология ASSB позволит адаптировать аккумуляторы под конкретные требования, что особенно важно для роботизированных систем и приложений на основе искусственного интеллекта. Гибкость конструкции ячеек и их высокая плотность энергии делают эти аккумуляторы ключевыми для будущих разработок.