Это заявление привлекло внимание к вопросам безопасности и развития острова.

Гренландия может стать частью Соединенных Штатов, если мнения ее жителей будут учтены. Новый опрос, проведенный с 6 по 11 января, показал, что большинство гренландцев поддерживают такую идею.

По результатам опроса, 57,3% респондентов одобрили присоединение к США, в то время как 37,4% высказались против. Около 5,3% участников не смогли определиться с ответом. Опрос охватил 416 человек и проводился во время визита Дональда Трампа-младшего на остров. Его отец, экс-президент Трамп, ранее заявлял о важности Гренландии для национальной безопасности США.

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц также упомянул возможность рассмотрения более решительных шагов в этом направлении. Поддержка идеи о вхождении в состав США может быть связана с надеждой на экономические выгоды и улучшение инфраструктуры.