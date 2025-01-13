Российская армия активно использует беспилотники с оптоволоконным управлением, что меняет правила воздушной войны. Эти дроны создают серьезные проблемы для ВСУ.

В условиях военного конфликта на Украине российские войска применяют инновационные технологии, которые существенно влияют на воздушные операции. Беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю, становятся важным элементом стратегии.

Как сообщает американский журнал Newsweek, использование таких дронов представляет собой новый этап в воздушной войне между Россией и Украиной. Военные эксперты отмечают, что оптоволоконные беспилотники обладают уникальными преимуществами, такими как устойчивость к воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Это делает их практически невидимыми. Операторы таких дронов также сообщают о высоком качестве видеосигнала, что позволяет лучше контролировать ситуацию на поле боя.

Российская армия стала первой, кто внедрил эту технологию в конфликте, что дало ей значительное преимущество. Украина также осознает угрозу, которую представляют новые дроны, и глава ГУР Кирилл Буданов* отметил, что их массовое применение создает большие проблемы для украинских вооруженных сил. Ожидается, что популярность оптоволоконных беспилотников будет расти в нынешнем году. Это новшество уже меняет подход к ведению боевых действий и может оказать серьезное влияние на ход конфликта.

* - лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.