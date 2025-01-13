На ижевском заводе ИжТехМаш завершили сборку первых двух образцов мотоцикла Скаут-9.

В Телеграм-канале «Автопоток» появилась информация о том, что на ижевском заводе ИжТехМаш успешно собрали два первых экземпляра полноприводного мотоцикла Скаут-9.

Мотоцикл получил одноцилиндровый двигатель объемом 250 кубиков, мощность которого составляет 17 л.с. Уникальная трубчатая рама обвивает двигатель, что усложняет его демонтаж без разборки всей конструкции. Передняя подвеска, напоминающая систему Duolever от BMW, обеспечивает хорошую управляемость и надежность. Скаут-9 стал самым мощным представителем линейки Скаутов, с планами по производству 50 единиц в год.

Стоит отметить, что девять месяцев назад на rutube.ru вышло 37-минутное видео, котором подробно рассматриваются технические характеристики модели и представлено интервью с главным конструктором.





Также 3 недели назад еще одно обзорное видео про Скаут-9 появилось на youtube.com.



