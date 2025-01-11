Аналитик Минг-Чи Куо сообщает о новом iPhone 17 Air, который станет самым тонким смартфоном Apple с толщиной 5,5 мм. Однако компания также сталкивается с серьезными проблемами, включая стагнацию продаж и снижение доли на китайском рынке.

Минг-Чи Куо, аналитик Tianfeng Securities, представил отчет о перспективах Apple, в котором выделил несколько ключевых проблем. Среди прочего он сообщил, что новый iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном компании с толщиной всего 5,5 мм.

Тем не менее, несмотря на такие достижения, Apple сталкивается с серьезными вызовами на рынке. Куо предсказывает, что поставки iPhone в 2025 году могут снизиться на 8-10% по сравнению с прогнозами. Даже с выходом iPhone SE 4, поставки в первой половине года упадут на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это связано с тем, что в первом квартале 2025 года наблюдается эффект от раннего поступления товаров, чтобы избежать новых пошлин.

На китайском рынке ситуация еще более сложная. Ожидается, что продажи iPhone снизятся на 10-12% в годовом исчислении, что может привести к дальнейшему уменьшению доли Apple в этом важном сегменте. Ультратонкий iPhone 17 Air, который не поддерживает физические SIM-карты, может столкнуться с трудностями на китайском рынке, где такие устройства еще не получили широкого распространения.

Кроме того, возможности Apple в области искусственного интеллекта вызывают сомнения. Несмотря на внимание к Apple Intelligence, аналитики не видят четких признаков, что этот продукт может увеличить продажи или доходы от услуг. Опросы показывают, что большинство пользователей не заинтересованы в новых функциях, что ставит под сомнение их эффективность.

Фактически, Apple находится на перепутье: с одной стороны, она демонстрирует технологические достижения, такие как iPhone 17 Air, с другой — сталкивается с серьезными структурными проблемами, которые могут повлиять на ее конкурентоспособность в будущем.