Согласно слухам, Microsoft планирует выпустить несколько своих игр на других платформах, включая PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Среди них значатся Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator.

Недавние слухи, появившиеся в сети, указывают на то, что Microsoft готовит выход своих популярных игр на платформы, отличные от Xbox. Инсайдер NateDrake в подкасте упомянул, что Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator могут стать доступными для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 в ближайшем будущем. Это решение выглядит логичным, учитывая растущую популярность мультиплатформенных релизов.

Кроме того, ожидается, что не анонсированный ремейк Oblivion также появится на других консолях, хотя это пока лишь предположение. Слухи о переносе этих игр на новые платформы поднимают вопросы о том, как они будут адаптированы для менее мощных систем. Например, Flight Simulator требует значительных ресурсов, и его производительность на Nintendo Switch 2 может вызвать вопросы у игроков.

Интересно, что выход Halo на PlayStation 5 станет важным шагом для Microsoft, подчеркивающим изменения в стратегии компании. В то же время, пользователи Xbox смогут насладиться Final Fantasy VII Remake и Rebirth, которые также выйдут на других платформах.