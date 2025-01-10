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TWZ: ВМС США рассматривают возможность возвращения в подземную военно-морскую базу Норвегии
США рассматривают возможность возвращения на базу Олавсверн, ранее использовавшуюся Королевским норвежским флотом. Это решение может стать частью стратегии по усилению присутствия в Арктике и противодействию российскому военно-морскому флоту.

Согласно информации издания TWZ, США давно проявляют интерес к возвращению на базу Олавсверн, расположенную в норвежских фьордах. Видео про данную базу можно посмотреть здесь. Эта база, часть которой находится под почти 280 метрами скалы, когда-то служила важным пунктом для операций подводных лодок во времена Холодной войны. Возвращение на Олавсверн может предоставить американским военно-морским силам стратегические преимущества, особенно в контексте наращивания российских военно-морских мощностей в Арктике.

Военный комплекс Олавсверн в Норвегии. (Google Maps)

Олавсверн предлагает уникальные условия для операций американских подводных лодок. Его расположение вблизи Норвежского моря и Баренцева моря позволяет скрытно вести патрулирование в водах, активно используемых российским флотом. Как сообщают официальные лица, это может помочь США в осуществлении своих планов, направленных на сдерживание активности России в регионе.

Один из водных путей внутри комплекса Олавсверн в Норвегии

На данный момент, несмотря на высокие ожидания, официальные лица из США и Норвегии подтвердили, что конкретных шагов по возобновлению использования базы пока не предпринято. Последний раз американская подводная лодка заходила в Олавсверн в 2009 году, и с тех пор прошло много времени. Необходимость обновления инфраструктуры и согласования аренды вызывает вопросы о реальной возможности возвращения.

По данным TWZ, WilNor Governmental Services, текущий владелец базы, также заинтересована в превращении Олавсверна в логистический узел для операций в Арктике. Генеральный директор компании отметил, что база находится в хорошем техническом состоянии и готова к использованию, однако для этого требуется согласие норвежских властей.

Планы по возвращению на эту базу могут быть восприняты как попытка максимально приблизиться к российским водам и создать дополнительные сложности для российского подводного флота.

#россия #сша #арктика #норвегия #подводные лодки #военно-морские силы #олавсверн
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