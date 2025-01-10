На выставке CES 2025 компания Vasco Electronics представила новый переводчик Vasco Translator Q1, который поддерживает более 110 языков. Уникальная особенность устройства — способность воспроизводить переводы голосом пользователя, что может изменить подход к общению в различных сферах.

На CES 2025 польская компания Vasco Electronics продемонстрировала Vasco Translator Q1, переводчик, который обещает значительно упростить коммуникацию между людьми, говорящими на разных языках. Устройство поддерживает более 110 языков и способно обрабатывать не только устную речь, но и текстовые материалы, включая фотографии.

Основная инновация Q1 заключается в технологии звукоподражания, которая позволяет пользователю услышать перевод, выполненный его собственным голосом. После того как пользователь произнесет фразу в течение 15 секунд, устройство воспроизводит перевод, сохраняя интонацию и тембр голоса. Это создает ощущение естественного общения, что особенно важно в деловых переговорах, где точность и понимание имеют критическое значение. Vasco подчеркивает, что такая функция может быть полезна и в медицинской сфере. Например, пациенты с болезнью Альцгеймера смогут использовать переводчик для ведения более комфортного общения в тихой обстановке, избегая путаницы, связанной с электронными голосами.

Посмотреть видео, демонстрирующее работу этого гаджета можно здесь.

Запуск Vasco Translator Q1 запланирован на второй квартал 2025 года, и компания надеется, что этот продукт изменит подход к переводу и общению в целом.