Прототип ноутбука с безвентиляторным охлаждением от Ventiva представлен на выставке CES 2025.

На выставке CES 2025 Ventiva продемонстрировала прототип ноутбука, который использует безвентиляторное охлаждение благодаря модулю ICE 9 «Ion Wind». Этот экспериментальный бизнес-ноутбук основан на модели Dell Pro 14 Premium и работает на процессоре Intel Lunar Lake. Вместо традиционных вентиляторов устройство оснащено несколькими модулями охлаждения, которые расположены по бокам, что позволяет снизить уровень шума до минимума.

Нельзя не сказать, что технология охлаждения ICE компании Ventiva сталкивается с двумя основными техническими препятствиями на пути коммерциализации. Во-первых, в процессе работы образуется озон, который может стать аллергеном и вызвать негативные реакции у людей. Ventiva предполагает, что использование диоксида марганца поможет решить эту проблему, но это требует дополнительных исследований и тестов.

Во-вторых, эффективность системы охлаждения может снижаться из-за накопления пыли и грязи, которые могут забивать воздухозаборники. Это не только ухудшает производительность, но и ставит под сомнение долговечность устройства. Высоковольтные провода, ключевые для работы системы, также могут страдать от загрязнений, что создает дополнительные риски в реальных условиях эксплуатации.

Несмотря на эти вызовы, сотрудничество между Ventiva, Intel и Dell крайне интересно и может в конечном итоге дать определенные преимущества при разработки тонких и тихих ноутбуков.