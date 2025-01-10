По мнению компании, эти меры не только не улучшат безопасность, но и заставят мир искать альтернативные технологии.

NVIDIA раскритиковала предстоящие ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта, которые вступят в силу в ближайшие дни. По информации Bloomberg, компания считает, что такие меры, инициированные Белым домом, лишь ослабят позиции США на мировом рынке технологий. Вице-президент по связям с правительством NVIDIA, Нед Финкель, отметил, что политика «страновых ограничений» негативно скажется на вычислительных мощностях по всему миру и не улучшит национальную безопасность.

Новые правила предполагают три уровня контроля над чипами, что значительно усложнит экспорт для большинства стран. Хотя некоторые союзники США смогут продолжать импорт полупроводников без ограничений, большинство государств столкнется с новыми барьерами. Финкель также подчеркнул, что эти меры могут стать «наследием администрации Байдена» и подверглись критике как со стороны корпоративного сектора, так и международного сообщества.

По его словам, политика, направленная на ограничение экспорта, может подорвать экономику США и усилить зависимость от технологий конкурентов. NVIDIA призывает президента Байдена пересмотреть эти решения, так как они могут привести к нежелательным последствиям для всей отрасли.