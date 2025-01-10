Игра стала самой успешной в серии.

Недавно разработчик и издатель IO Interactive объявил о достижении важной вехи для игры Hitman World of Assassination — более 75 миллионов игроков по всему миру. Это событие подтверждает, что игра стала самой популярной в истории франшизы.

С момента своего выхода Hitman World of Assassination привлек внимание игроков благодаря своей уникальной механике и возможности скрытного выполнения заданий. Игроки могут выбирать различные подходы к устранению целей, что добавляет разнообразия в игровой процесс. В игре присутствуют интересные персонажи и множество контрактов, что делает ее увлекательной для широкой аудитории.

Разработчики не останавливаются на достигнутом. С момента релиза команда регулярно добавляет обновления, которые включают новые локации, контракты и события. В декабре прошлого года игра имела миллион активных пользователей, и интерес к ней продолжает расти. В 2025 году планируется еще больше миссий и контента, что должно удержать игроков в напряжении.





Недавно в игре появилась новая миссия с участием Жан-Клода Ван Дамма, который исполнил роль Неуловимой цели Макса Валлианта. Этот персонаж, как считали многие, был устранен, но на самом деле он выжил и теперь сотрудничает с тайными организациями. По данным разработчиков, около 40% игроков успешно выполнили эту миссию, хотя некоторые столкнулись с трудностями. Один из игроков потратил более семи часов на выполнение задания, в то время как другой завершил его за рекордные 21 секунду.