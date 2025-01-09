Вопрос о возможной покупке острова вновь стал актуальным, и Копенгаген внимательно следит за развитием событий.

Ситуация вокруг Гренландии снова привлекла внимание после того, как команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила датским чиновникам о своих планах. Идея о приобретении острова, обсуждавшаяся ранее, теперь выглядит более серьезной.

По данным CNN, датские чиновники получили сигнал о том, что Трамп настроен решительно в отношении Гренландии. В Копенгагене обсуждают, как ответить на эту инициативу, чтобы не испортить отношения с США, которые являются важным союзником Дании в НАТО. Хотя Трамп уже высказывался о покупке острова в прошлом, сейчас ситуация воспринимается иначе. Один из источников отметил, что текущая озабоченность Трампа может быть связана с возможным стремлением Гренландии к независимости от Дании, что сделает остров более уязвимым для влияния России и Китая.

Критики Трампа задаются вопросом, почему он так настойчиво интересуется Гренландией, учитывая, что у США уже есть соглашение о защите острова. Тем не менее, представители Пентагона указывают на потенциальные риски, связанные с политической нестабильностью Гренландии в случае ее независимости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что не считает, что США применяют свои ресурсы для контроля над островом. В свою очередь, Трамп подчеркивает, что для обеспечения национальной безопасности США важно владеть Гренландией. В ответ на это премьер острова Муте Эгеде заявил, что Гренландия «не продается», хотя он сам поддерживает идею независимости.