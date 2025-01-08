Журнал The National Interest обсуждает новую стратегию России в виде "Танка-Черепахи", созданного для защиты от беспилотников.

Вчера американский журнал The National Interest разместил статью под названием «Российский Turtle Tank — это кошмар». Так в журнале называют российские танки с защитой, которая у нас получила название «мангал». Интересно, что автор этой статьи – Брэндон Джей Вайхерт, старший редактор по национальной безопасности в журнале National Interest, а также старший научный сотрудник Центра национальных интересов и сотрудник Popular Mechanics, является также и автором книги «Катастрофа, которую мы сами создали: как Запад потерял Украину».

Объясняя своим читателям, что же такое Turtle Tank ("Танк-Черепаха"), автор пишет, что они представляют собой модифицированные советские танки, такие как Т-62, Т-72 и Т-80. Их основная особенность — это стальные конструкции, установленные сверху, которые напоминают панцирь черепахи. Эти конструкции помогают защищать танки от атак дронов-камикадзе.

Внешний вид "Танка-Черепахи" напоминает автору старые машины из постапокалиптических фильмов. Стальные крыши и гофрированные металлические листы, прикрепленные к танкам, создают впечатление массивной брони. Некоторые модели оснащены противодроновой решетчатой броней и системами радиоэлектронной борьбы, что делает их более устойчивыми к атакам беспилотников.

Однако, по мнению Вайхерта несмотря на эти улучшения, основная проблема заключается в том, что такие танки почему-то становятся плохо защищены от артиллерийских ударов. Кроме того, добавленные конструкции ограничивают маневренность и видимость для экипажа, что может привести к серьезным последствиям в бою.

Тем не менее, в статье отмечается, что Turtle Tank выполняют важную роль на поле боя. Они действуют как "первопроходцы", принимая на себя основной огонь и позволяя менее защищенным машинам продвигаться вперед.

Вайхерт в итоге делает вывод, что несмотря на пессимистичные прогнозы западных аналитиков, "Танки-Черепахи" показывают, что российская армия способна адаптироваться к меняющимся условиям. Отзывы с передовой свидетельствуют о том, что эти танки могут неплохо выдерживать атаки дронов.