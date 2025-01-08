Министр промышленности Индонезии заявил, что инвестиции Apple в размере 1 миллиарда долларов не удовлетворяют требованиям правительства. Запрет на продажу iPhone 16 остается в силе, пока стороны не достигнут соглашения.

Запрет на продажу iPhone 16 в Индонезии продолжает действовать, несмотря на попытки Apple достичь соглашения с правительством. Министр промышленности страны, Агус Гумиванг Картасасмита, недавно отметил, что инвестиции в $1 миллиард, предложенные компанией, не являются достаточными для выполнения требований по локализации производства.

Индонезийское правительство ранее установило правило, согласно которому 40% компонентов, используемых в устройствах, должны производиться внутри страны. Это решение стало причиной запрета на продажу новых моделей iPhone, так как Apple не смогла выполнить данное требование.

В ходе обсуждений с представителями Apple, министр не уточнил, какие именно условия должны быть выполнены для снятия запрета. Он также отметил, что правительство не установило конкретные временные рамки для завершения сделки, что может затянуть ситуацию.

Критики такой позиции указывают на риски, связанные с переговорами с крупными технологическими компаниями. Например, старший научный сотрудник Индонезийской политической исследовательской группы, Кришна Гупта, предостерегает, что слишком жесткие требования могут оттолкнуть Apple, которая может рассмотреть более выгодные варианты, такие как Вьетнам. Эта страна предлагает более привлекательные условия, включая налоговые льготы и упрощенные процедуры для иностранных инвесторов.

В то время как Apple продала всего 2,9 миллиона iPhone в Индонезии, многие эксперты считают, что такие объемы не оправдывают значительных инвестиций. Сложные переговоры продолжаются, и неясно, как долго еще будет действовать запрет на iPhone 16.