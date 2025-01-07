Эти устройства предлагают высокую производительность благодаря новейшим процессорам Intel и графическим решениям от NVIDIA.

На выставке CES 2025 Dell Alienware анонсировала новую серию игровых ноутбуков под названием Area-51. Эти устройства, доступные в версиях с диагональю 16 и 18 дюймов, предназначены для геймеров, ищущих максимальную производительность и стильный дизайн.

Ноутбуки Area-51 оснащены процессорами Intel нового поколения, известными как Arrow Lake-HX. В частности, модель Core Ultra 9 275HX предлагает 24 ядра, тогда как Core Ultra 7 255HX — 20 ядер.

Ноутбуки имеют графические процессоры следующего поколения от NVIDIA, которые обеспечивают высокую производительность в играх.

Что касается памяти, Area-51 поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти с частотой до 7200 МТ/с. Для хранения данных предусмотрены слоты для твердотельных накопителей PCIe Gen4 и Gen5, что обеспечивает возможность установки до 12 ТБ памяти.

С точки зрения охлаждения, новые ноутбуки предлагают продуманную термосистему, которая обеспечивает на 35% больше воздушного потока и работает на 15% тише по сравнению с предыдущими моделями. Это важно для поддержания стабильной работы устройства при интенсивных игровых сессиях.

Оба ноутбука оснащены дисплеями с сертификацией QHD+ и частотой обновления 240 Гц. Яркость в 500 нит и 100% цветовой охват DCI-P3 обеспечивают высокое качество изображения, а поддержка NVIDIA G-Sync помогает избежать разрывов кадров.





В плане подключения Area-51 предлагает обновленные стандарты, включая Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбуки имеют достаточное количество портов, включая USB Type-A 3.2 Gen 1 и Thunderbolt 5, что позволяет подключать различные устройства и аксессуары.

Ожидается, что новинки поступят в продажу в конце первого квартала 2025 года. Скорее всего цены будут варьироваться от $1999 до $3199 в зависимости от выбранных спецификаций.