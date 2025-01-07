DLSS 4, - это новая технология, которая обеспечивает до 8-кратного прироста производительности для графических карт серии RTX 50.

На выставке CES 2025 компания NVIDIA анонсировала свою новую технологию DLSS 4, которая обещает значительно изменить подход к графике в играх. Эта версия включает в себя многокадровую генерацию и обеспечивает впечатляющий прирост производительности, что особенно актуально для владельцев видеокарт серии RTX 50. С момента своего появления на рынке DLSS уже успела зарекомендовать себя как важный инструмент для оптимизации игровых процессов, и новая версия продолжает эту традицию.

Технология DLSS 4 представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущими версиями. Основная ее функция — многокадровая генерация, которая позволяет создавать до трех дополнительных кадров на каждый визуализированный. Это означает, что геймеры могут наслаждаться более плавным игровым процессом и увеличенной частотой кадров, что особенно заметно в требовательных играх, таких как Cyberpunk 2077.





В ходе демонстрации на выставке NVIDIA показала, как DLSS 4 значительно повышает производительность на графических картах RTX 5090. Например, в Cyberpunk 2077 новая технология обеспечивала до 240 FPS при разрешении 4K, что является впечатляющим показателем для современных игр. При этом задержка системы сокращается вдвое, что делает игровой процесс более отзывчивым и приятным.

Одним из ключевых аспектов DLSS 4 является использование новых моделей искусственного интеллекта, которые позволяют улучшить качество изображения. NVIDIA внедрила концепцию трансформеров, которая ранее использовалась в таких системах, как ChatGPT. Эта архитектура помогает повысить стабильность изображения, уменьшить двоение и улучшить детализированность движущихся объектов. В результате игроки получают более четкие и реалистичные изображения, что особенно важно в играх с динамичным геймплеем.

Кроме того, DLSS 4 поддерживает обратную совместимость с предыдущими версиями DLSS. Это позволяет пользователям графических карт RTX 40 и 20 также воспользоваться преимуществами новой технологии. В момент запуска DLSS 4 75 игр и приложений уже поддерживают многокадровую генерацию, что обеспечивает мгновенный доступ к новым возможностям для широкой аудитории.

Среди игр, которые получат поддержку DLSS 4, можно выделить такие хиты, как Alan Wake 2 и Star Wars Outlaws. Это означает, что пользователи смогут испытать все преимущества новой технологии в своих любимых проектах. Важно отметить, что NVIDIA также разработала функцию DLSS Override, которая позволяет пользователям включать новые технологии даже в играх, которые еще не обновлены до последних версий.

Технология многокадровой генерации требует значительных вычислительных ресурсов, однако NVIDIA справилась с этой задачей, используя тензорные ядра пятого поколения. Эти новые ядра обеспечивают в 2,5 раза большую производительность при обработке ИИ, что позволяет DLSS 4 работать более эффективно. Это значит, что даже при высокой нагрузке на систему пользователи не заметят снижения производительности.

Помимо многокадровой генерации, DLSS 4 включает в себя улучшения для других технологий, таких как Ray Reconstruction и Super Resolution. Эти функции работают вместе, чтобы обеспечить максимальное качество изображения и плавность игрового процесса. Например, в сценах со сложным освещением новая модель Ray Reconstruction значительно улучшает качество изображения, устраняя мерцание и двоение объектов.

Для разработчиков игр это открывает новые горизонты. Теперь они могут использовать мощные инструменты, которые предлагает DLSS 4, чтобы создавать более качественные и визуально привлекательные игры. Это также позволяет снизить требования к аппаратному обеспечению, что делает современные игры доступнее для более широкой аудитории.

С запуском DLSS 4 NVIDIA демонстрирует, что компания продолжает двигаться в сторону инноваций. Технология уже произвела революцию в области графики, и с каждым новым обновлением она становится все более мощной. Геймеры могут ожидать, что в будущем появятся еще более впечатляющие возможности, которые сделают игровой процесс еще более увлекательным и реалистичным.







