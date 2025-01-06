AMD анонсировала новую серию мобильных процессоров Ryzen 9000HX «Fire Range» с до 16 ядрами. Флагманская модель Ryzen 9 9955HX3D предназначена для игровых ноутбуков высшего класса.

Компания AMD официально представила серию мобильных процессоров Ryzen 9000HX «Fire Range», которая включает в себя модели с числом ядер Zen5 до 16. В центре внимания находится флагманский Ryzen 9 9955HX3D, который предлагает 16 ядер и внушительный общий кэш в 144 МБ. Этот процессор ориентирован на высокопроизводительные игровые ноутбуки.

Кроме того, AMD выпустила модель Ryzen 9 9955HX, которая имеет аналогичное количество ядер и тактовую частоту, но с уменьшенным кэшем до 80 МБ. В линейке также представлены Ryzen 9 9850HX с 12 ядрами и 76 МБ кэша.

Ожидается, что процессоры серии Ryzen 9000HX поступят в продажу в первой половине 2025 года. Однако точная дата выпуска пока не объявлена, что оставляет некоторую интригу для потенциальных покупателей и производителей ноутбуков.