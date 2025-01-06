Профессор Владимир Чуланов из Минздрава сообщил о группах людей, подверженных серьезному течению метапневмовируса. Это заболевание особенно опасно для детей и пожилых граждан.

Врачи предупреждают о потенциальных угрозах метапневмовируса, который может привести к серьезным осложнениям у определенных категорий населения. В частности, дети до пяти лет и пожилые люди старше 65 лет находятся в зоне повышенного риска.

Метапневмовирус человека является распространенной инфекцией, активно циркулирующей в разных странах. Профессор Владимир Чуланов, главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, подчеркнул, что наибольшую опасность представляют маленькие дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет. Вирус чаще всего активен в сезоны, когда наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Симптоматика метапневмовирусной инфекции схожа с обычными ОРВИ: это кашель, насморк, высокая температура и одышка. У взрослых заболевание обычно протекает в легкой форме или вообще может быть бессимптомным. В России вирус известен, и его активность наблюдается в определенные сезоны. На 51-й неделе 2024 года его доля среди возбудителей ОРВИ составила всего 0,1%, что ниже, чем в прошлом году.

Недавняя вспышка метапневмовируса в Китае привела к тому, что он стал вторым по распространенности после гриппа о чем подробнее вы можете прочесть здесь. В Казахстане с начала октября зафиксировали 30 случаев этого вируса.

Роспотребнадзор заверяет, что внимательно следит за ситуацией и контролирует развитие событий.