В Китае зафиксировали увеличение случаев метапневмовируса, особенно среди детей. Вирус активно распространяется в северных провинциях, что вызывает обеспокоенность.

Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о вспышке метапневмовируса, охватившей большую часть страны. Исследования, проведенные с 23 по 29 декабря, показали, что количество острых респираторных заболеваний продолжает расти. Особенно тревожно то, что метапневмовирус чаще всего выявляют у детей до 14 лет.

Наиболее затронутыми регионами стали северные провинции. Кроме того, в Китае наблюдается рост других респираторных вирусов, таких как грипп и риновирус. Казахстан также зарегистрировал несколько случаев метапневмовируса, хотя прирост заболеваемости там оказался незначительным. Симптомы вируса схожи с обычной простудой, но у уязвимых групп населения могут возникнуть серьезные осложнения.