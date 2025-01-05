Geely Holding Group объявила о планах достичь объема продаж более 5 миллионов автомобилей к 2027 году. Компания также намерена стать лидером в области электромобилей и зеленого транспорта.

Geely Holding Group представила свои стратегические цели на ближайшие три года. Компания нацелилась на значительный рост объемов продаж и активное развитие в области электромобилей.

По прогнозам, к 2024 году объем продаж Geely достигнет примерно 3,32 миллиона автомобилей, что означает рост на 21% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что продажи легковых автомобилей составят более 2,17 миллиона единиц, а экспорт превысит 400 000 автомобилей. В этом контексте Geely Automobile, Geely Galaxy и Lynk & Co показывают особенно высокие результаты. Geely Galaxy, например, демонстрирует прирост продаж более 80%, что подчеркивает интерес к новым источникам энергии.

К 2025 году компания планирует увеличить объем производства легковых автомобилей до 2,71 миллиона единиц, включая 1,5 миллиона на новых источниках энергии. Это подтверждает намерение Geely не только укрепить свои позиции на рынке, но и активно участвовать в трансформации автомобильной отрасли. Важно отметить, что Geely стремится к созданию устойчивой экосистемы, что может повысить ее конкурентоспособность в будущем.