Ранее, в рамках iOS 18, требовалось всего 4 ГБ.

С последними обновлениями Apple Intelligence пользователи столкнулись с новыми требованиями к свободному месту на своих устройствах. Теперь для полноценного использования функций генеративного ИИ необходимо как минимум 7 ГБ свободной памяти. Ранее требовалось всего 4 ГБ.

В процессе развития Apple Intelligence компания добавила множество функций, что, безусловно, вызвало опасения по поводу растущих требований к памяти. С учетом того, что некоторые модели ИИ будут работать непосредственно на устройстве, необходимость в большем объеме хранилища становится очевидной. Ранее, в рамках iOS 18, пользователи могли рассчитывать на более скромные требования, однако с выходом iOS 18.1 ситуация изменилась.

Теперь, чтобы использовать такие функции, как Image Playground и Genmoji, пользователям придется освободить больше места. Причина такого увеличения достаточно проста: Apple стремится обеспечить высокий уровень конфиденциальности, что требует дополнительных ресурсов.

Пока что неизвестно, как изменения повлияют на пользователей с ограниченным объемом памяти. Например, владельцы старых моделей iPhone могут столкнуться с проблемами, если не смогут освободить необходимое пространство. В этом контексте важно учитывать, что с каждым новым обновлением, включая ожидаемое iOS 18.3, требования к объему памяти могут продолжать расти.