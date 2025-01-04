Компания BYD анонсировала новый флагманский седан Han L, который, вероятно, будет оснащен силовой установкой DM 5.0 PHEV. Также представлен тизер внедорожника Tang L, но подробностей о его характеристиках пока нет.

BYD представила седан Han L, который стал первым официальным анонсом нового флагмана компании. Ранее в августе появились шпионские снимки этой модели, но теперь она обрела официальное лицо. Han L, как ожидается, будет использовать новейшую гибридную систему DM 5.0 PHEV, что обещает улучшенные характеристики.

Кроме того, компания показала тизер внедорожника Tang L, однако о его технических характеристиках информации пока нет. На опубликованных изображениях видно, что оба автомобиля оборудованы лидаром, установленным на лобовом стекле, что указывает на наличие системы помощи водителю ADAS.

Сейчас BYD предлагает седаны Han и внедорожники Tang в различных конфигурациях, включая полностью электрические и гибридные версии. Ожидается, что новые модели Han L и Tang L будут иметь аналогичные опции, что позволит покупателям выбрать подходящую трансмиссию. Системы DM-i и DM-p, использующие два двигателя, обеспечивают различные приоритеты: экономичность для переднеприводных моделей и производительность для полноприводных.