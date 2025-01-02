Космический телескоп Джеймса Уэбба выявил спиральную галактику, существовавшую всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Это открытие ставит под сомнение существующие теории о формировании галактик.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал неожиданное открытие: астрономы наткнулись на спиральную галактику под названием A2744-GDSp-z4, существовавшую в ранней Вселенной. Это событие произошло всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва, что ставит под сомнение традиционные представления о том, как формировались галактики в тот период. Обычно астрономы наблюдают за галактиками, которые представляют собой скопления более простых структур, но это открытие выводит на первый план совершенно иную картину.

Составные изображения A2744-GDSp-z4 показывают, что у нее есть два больших спиральных рукава, тянущихся из ее центра несмотря на то, что она появилась всего через 1,5 миллиарда лет после начала времен

Спиральные галактики, как правило, возникают позже в истории Вселенной, когда звезды и газ уже успели организоваться в более сложные формы. Однако A2744-GDSp-z4, с красным смещением 4,03, демонстрирует, что свет от этой галактики путешествовал более 12 миллиардов лет, что ставит её в уникальное положение. Исследователи отмечают, что галактика могла сформироваться очень быстро, набрав массу около 10 миллиардов солнечных масс всего за несколько сотен миллионов лет. Это резко контрастирует с тем, как ученые обычно представляют процесс формирования спиральных структур.

Команда, проводившая исследование, под руководством Раши Джайна из Национального центра радиоастрофизики в Индии, предлагает несколько объяснений для этого феномена. Одно из них связано с наличием звездного бара — газовых структур, которые могут способствовать звездообразованию и перераспределению газа внутри галактики. Это может объяснить, почему A2744-GDSp-z4 выглядит так упорядоченно, несмотря на ее возраст.

Другой возможный сценарий — слияние двух меньших галактик. Однако исследователи считают этот вариант менее вероятным из-за четкой спиральной структуры. Открытие A2744-GDSp-z4 поднимает важные вопросы о динамике галактик в ранней Вселенной. Как отмечают ученые, редкость спиральных галактик с высоким красным смещением может указывать на то, что в те времена галактики находились в состоянии «динамического нагрева», что мешало формированию упорядоченных структур.

Это открытие не только расширяет наши знания о формировании галактик, но и заставляет задуматься о том, как мы понимаем эволюцию Вселенной. Каждое новое наблюдение, подобное этому, добавляет новые штрихи в картину, которую мы строим о нашем космосе.