Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
JWST обнаружил спиральную галактику, ставящую под сомнение теории их формирования в ранней Вселенной
Космический телескоп Джеймса Уэбба выявил спиральную галактику, существовавшую всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Это открытие ставит под сомнение существующие теории о формировании галактик.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал неожиданное открытие: астрономы наткнулись на спиральную галактику под названием A2744-GDSp-z4, существовавшую в ранней Вселенной. Это событие произошло всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва, что ставит под сомнение традиционные представления о том, как формировались галактики в тот период. Обычно астрономы наблюдают за галактиками, которые представляют собой скопления более простых структур, но это открытие выводит на первый план совершенно иную картину.

Составные изображения A2744-GDSp-z4 показывают, что у нее есть два больших спиральных рукава, тянущихся из ее центра несмотря на то, что она появилась всего через 1,5 миллиарда лет после начала времен

Спиральные галактики, как правило, возникают позже в истории Вселенной, когда звезды и газ уже успели организоваться в более сложные формы. Однако A2744-GDSp-z4, с красным смещением 4,03, демонстрирует, что свет от этой галактики путешествовал более 12 миллиардов лет, что ставит её в уникальное положение. Исследователи отмечают, что галактика могла сформироваться очень быстро, набрав массу около 10 миллиардов солнечных масс всего за несколько сотен миллионов лет. Это резко контрастирует с тем, как ученые обычно представляют процесс формирования спиральных структур.

Команда, проводившая исследование, под руководством Раши Джайна из Национального центра радиоастрофизики в Индии, предлагает несколько объяснений для этого феномена. Одно из них связано с наличием звездного бара — газовых структур, которые могут способствовать звездообразованию и перераспределению газа внутри галактики. Это может объяснить, почему A2744-GDSp-z4 выглядит так упорядоченно, несмотря на ее возраст.

Другой возможный сценарий — слияние двух меньших галактик. Однако исследователи считают этот вариант менее вероятным из-за четкой спиральной структуры. Открытие A2744-GDSp-z4 поднимает важные вопросы о динамике галактик в ранней Вселенной. Как отмечают ученые, редкость спиральных галактик с высоким красным смещением может указывать на то, что в те времена галактики находились в состоянии «динамического нагрева», что мешало формированию упорядоченных структур.

Это открытие не только расширяет наши знания о формировании галактик, но и заставляет задуматься о том, как мы понимаем эволюцию Вселенной. Каждое новое наблюдение, подобное этому, добавляет новые штрихи в картину, которую мы строим о нашем космосе.

#астрономия #jwst #телескоп джеймса уэбба #спиральная галактика #ранняя вселенная #красное смещение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыты стоимость и технические характеристики Galaxy A56
+
Украина начала поставки электроэнергии в Молдавию
3
Раскрыты полные характеристики камеры Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Reuters рассказали о последствиях для Европы после прекращения поставок газа из России
9
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
10
Nvidia и Qualcomm могут перейти на 2-нм техпроцесс в Samsung из-за высокой стоимости продукции TSMC
3
MWM: Передача танков Abrams M1 подорвала репутацию американского танкопрома
2
Xiaomi 16 может получить перископический телевик и процессор Snapdragon 8 Elite 2
+
Мобильная RTX 5060 в сравнении с RTX 4060 показала на 21% более высокий результат в 3DMark Time Spy
+
Производитель дронов Baykar купил разорившуюся итальянскую фирму Piaggio Aerospace
+
Посол России в Афинах рассказал, почему Греция не может поставить Украине ЗРК С-300
1
Названы объëмы продаж флагманских смартфонов пяти китайских производителей в 2024 году
+
Xiaomi представила новую механическую клавиатуру MK71 Pro
+
POCO X7 Pro «Iron Man Edition» появится в продаже 9 января
+
Появилось изображение смартфона Vivo X200 Ultra на Snapdragon 8 Elite
1
Rockstar Games выпустила трейлер GTA 6 в высоком разрешении
3
Poco X7 Pro на Dimensity 8400-Ultra набрал в AnTuTu 1,7 млн баллов
1
Chevrolet добавляет мощности и пространства в Traverse 2025
+
GeForce RTX 5080 начнет появляться на полках магазинов с 21 января
6
Micron увеличит производство чипов в США благодаря инвестициям в размере $2,17 млрд
+

Популярные статьи

"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
4
Самые важные криптовалютные тенденции в 2025 году: стейблкоины, облигации, DeFi и многое другое
2
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
23:30
петушиться это твое,зачем нам знать про твое место под шконкой,швайнехунде хохловское.
СМИ: РФ потеряет около 5 млрд евро в год после прекращения транзита газа в Европу через Украину
Дмитрий С.
23:29
Не петушись. НГ плохо справил что ли?
СМИ: РФ потеряет около 5 млрд евро в год после прекращения транзита газа в Европу через Украину
Дмитрий С.
23:26
Российские братушки как всегда выручили.
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
zoxa
23:23
а ксати - да!!! хохлы ничего ж не делали, как я понял) газпром объявлял где-то, что в Киев новые контракты направил, хотябы? и даже если отправил! хохлы ж ничего не делали... они просто не подписали.....
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Nvidia&Intel Hater
23:23
ты снова здесь полоумный ???опять швайнехунд пробрался в чат.
СМИ: РФ потеряет около 5 млрд евро в год после прекращения транзита газа в Европу через Украину
Дмитрий С.
23:23
Русские своих не бросают, но вычеркивают из своих, когда те перестают платить.
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Dani Stavin
23:22
Они ничего не могут создавать.Только запрещать и уничтожать..Что говорить если запретили слово "Мир" Зато закидали медалями Адама Кадырова....Что происходит в России..Агония?
Адам Делимханов заявил, что в Чечне планируют приравнять нелегальных майнеров к террористам
Дмитрий С.
23:20
Вонючие бандеровцы это РФ получается, так как газ прекратил поступать с российской стороны "Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину https://www.interfax.ru/world/1001438
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Dmitry Mitry
23:20
Ничего она не потеряет, просто Европа будет покупать сжиженный российский газ в три раза дороже трубопроводного. Спрос на нефть и газ равен добыче, поэтому как ни крути, его купят. Не одни, так другие...
СМИ: РФ потеряет около 5 млрд евро в год после прекращения транзита газа в Европу через Украину
Дмитрий С.
23:18
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем