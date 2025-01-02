Samsung ожидает значительное сокращение операционной прибыли в 2025 году, что может составить около $17,7 млрд. Отсутствие четкой стратегии и давление со стороны конкурентов ставят компанию в сложное положение.

Ситуация на рынке полупроводников продолжает осложняться, и Samsung оказывается в центре внимания аналитиков. Прогнозы на 2025 год неутешительны: компания может потерять до 17,7 миллиардов долларов операционной прибыли.

Напомним, что в прошлом году Samsung сократила штат в своем полупроводниковом подразделении, что свидетельствует о серьезных внутренних проблемах. Ожидаемая операционная прибыль в 2025 году составляет около 30 миллиардов долларов, что значительно ниже предыдущих оценок. В августе 2024 года эксперты предсказывали прибыль на уровне 47,7 миллиарда долларов, но теперь цифры выглядят гораздо менее оптимистично.

Основная причина такого падения заключается в недостаточной стратегии компании. Литейный бизнес Samsung сталкивается с трудностями в привлечении новых клиентов для своего 3-нм процесса GAA. Конкуренты, такие как SK Hynix, постепенно отбирают рынок, особенно в сегменте памяти с высокой пропускной способностью (HBM). В то время как спрос на компоненты, связанные с искусственным интеллектом, растет, Samsung не успевает за конкурентами, что создает дополнительные проблемы.

Кроме того, давление со стороны китайских производителей, предлагающих более доступные альтернативы в сегменте DRAM, также усугубляет ситуацию. Проблемы с увеличением производства 3-нм чипов ставят компанию в невыгодное положение по сравнению с Qualcomm, которая заключает сделки с TSMC для массового производства своих новых чипов.

На фоне этих вызовов возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к повышению тарифов на микросхемы. Это, в свою очередь, снизит спрос на смартфоны и другую продукцию Samsung. В условиях неопределенности и отсутствия четкого плана действия, компания рискует оказаться в сложной финансовой ситуации в 2025 году.