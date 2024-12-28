Apple активно работает над обновлением iOS 19, которое станет доступным во второй половине следующего года. Ожидается, что новая версия операционной системы будет совместима со всеми моделями iPhone, поддерживающими iOS 18.

Apple продолжает развивать свою мобильную операционную систему, и слухи о предстоящем обновлении iOS 19 уже начали появляться в сети. По информации, iOS 19 будет совместима со всеми моделями iPhone, которые могут работать под управлением iOS 18. Это означает, что пользователи смогут обновить свои устройства, начиная с iPhone 11 и заканчивая последними моделями, такими как iPhone 16.

Обновление должно включать не только визуальные улучшения, но и множество новых функций, связанных с искусственным интеллектом. Apple Intelligence, как сообщается, станет центральной частью обновления. В то же время, некоторые аналитики предполагают, что компания может предложить эту функцию как платную услугу в будущем, хотя на данный момент она будет доступна бесплатно.

Текущая версия iOS 18 продолжает получать обновления, и это может замедлить внедрение новых функций в iOS 19. Например, Apple планирует выпустить дополнительные версии iOS 18.3 и 18.4, прежде чем перейти к следующему крупному обновлению. Это создает определенную неопределенность относительно того, какие именно функции будут представлены в iOS 19.

В списке совместимых моделей оказались такие устройства, как iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и все модели iPhone 15 и 16. Однако более старые устройства, возможно, не получат доступ ко всем новым функциям, связанным с искусственным интеллектом. Например, iPhone 11 и iPhone XS могут получить некоторые обновления, но не все возможности Apple Intelligence.

Кроме того, инженеры Apple работают над созданием нового языкового процессора для Siri, который может заменить существующие решения, такие как ChatGPT. Это также может повлиять на функциональность и производительность голосового помощника в будущем.

Пока остаются вопросы о том, какие именно новшества появятся в iOS 19, пользователи могут ожидать более подробной информации в ближайшие месяцы. Анонс ожидается более чем через шесть месяцев, что оставляет пространство для новых утечек и слухов, которые могут изменить текущее представление о предстоящем обновлении.