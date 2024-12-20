Японская компания Rapidus запустит опытное производство 2-нм чипов к 2025 году, что сделает ее конкурентом TSMC. Rapidus также рассматривает возможность сотрудничества с NVIDIA, что может изменить расстановку сил на рынке.

Компания Rapidus, расположенная в Японии, объявила о начале опытного производства чипов по 2-нм технологии, что ставит ее в ряд с ведущими игроками на рынке полупроводников. Rapidus станет первой японской фирмой, использующей оборудование EUV от ASML, что может значительно повысить ее конкурентоспособность. Пилотное производство запланировано на апрель 2025 года, а коммерческое — на 2027 год, что на два года позже, чем у TSMC.

В условиях, когда TSMC доминирует на рынке, Rapidus пытается занять свою нишу. Эта компания уже привлекла внимание таких гигантов, как IBM, которые проявляют интерес к ее 2-нм узлам. Rapidus надеется, что интеграция передового оборудования ASML станет важным шагом для японской полупроводниковой отрасли, которая долгое время оставалась в тени.

Интересно, что NVIDIA также рассматривает Rapidus как потенциального партнера. Компания ищет возможности для диверсификации своей цепочки поставок, и Rapidus, похоже, предлагает привлекательные условия. Это сотрудничество может помочь NVIDIA снизить зависимость от TSMC и обеспечить более стабильные поставки чипов.

Ситуация на рынке полупроводников продолжает меняться, и Rapidus может стать важным игроком в этой динамичной индустрии. Важно следить за развитием событий, поскольку конкуренция между Rapidus и TSMC может привести к интересным изменениям в производстве и поставках чипов.