Астрономы из Индии с помощью телескопа Джеймса Уэбба обнаружили гигантскую спиральную галактику A2744-GDSp-z4. Это открытие ставит под сомнение существующие представления о формировании галактик в ранней Вселенной.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) помог астрономам из Индии сделать важное открытие — спиральную галактику, получившую название A2744-GDSp-z4. Эта галактика привлекла внимание благодаря своим четко выраженным спиральным рукавам и массивному центральному ядру. Ученые отмечают, что такие галактики, как правило, редки в ранней Вселенной, особенно при высоких красных смещениях, что делает это открытие особенно значимым.

Галактика A2744-GDSp-z4 была идентифицирована при красном смещении 4,03, что соответствует времени, когда Вселенной было всего 1,5 миллиарда лет. Исследователи под руководством Раши Джайна из Национального центра радиоастрофизики указали на важность этого открытия, так как оно может изменить представления о процессе формирования спиральных галактик.

Спиральные рукава этой галактики представляют собой области, где происходит активное звездообразование. Ученые предполагают, что эти рукава образуются в результате сжатия газа и пыли, что приводит к образованию новых звезд. A2744-GDSp-z4 обладает звездной массой около 14 миллиардов солнечных масс и демонстрирует скорость звездообразования на уровне 57,6 солнечных масс в год.

Однако открытие также вызывает множество вопросов. Как эта галактика смогла сформироваться с таким объемом материала за относительно короткий период? Существуют ли другие подобные галактики, которые могли бы помочь ответить на эти вопросы? Ученые надеются, что будущие наблюдения с помощью JWST и других инструментов помогут прояснить динамику и эволюцию A2744-GDSp-z4, а также расширить понимание формирования галактик в ранней Вселенной.