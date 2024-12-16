Apple разрабатывает обновленную версию мыши Magic Mouse, ориентируясь на отзывы пользователей. Основное внимание уделяют улучшению эргономики и изменению расположения порта зарядки.

Apple планирует выпустить новую версию своей мыши Magic Mouse, и разработчики прислушиваются к мнению пользователей. В последнем отчете Марка Гурмана стало известно, что компания хочет устранить недостатки, которые вызывали недовольство.

Существующая модель Magic Mouse получила обновление с портом USB-C, но пользователи продолжают жаловаться на ее неудобство. Основная проблема заключается в том, что порт зарядки расположен на нижней стороне устройства. Это приводит к тому, что при зарядке мышь становится неработоспособной, что крайне неудобно для длительного использования.

Apple намерена улучшить эргономику и сделать дизайн более современным. Хотя подробностей о новой модели пока нет, ожидается, что она станет более удобной, возможно, напоминая популярные модели от других производителей, таких как Logitech MX Master. По предварительным данным, новая Magic Mouse может появиться не раньше 2026 года, одновременно с обновлениями MacBook Pro.