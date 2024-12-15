NVIDIA готовит к запуску новую видеокарту GeForce RTX 5070 Ti с 16 ГБ памяти GDDR7. Графический процессор GB203-300 обеспечит высокую производительность, что делает эту модель привлекательной для геймеров.

NVIDIA анонсировала новую видеокарту GeForce RTX 5070 Ti, которая, по слухам, станет отличным выбором для геймеров, ищущих высокую производительность. Эта модель будет оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и графическим процессором GB203-300. В отличие от предыдущих моделей, таких как RTX 4080, где использовались разные чипы, RTX 5070 Ti будет иметь урезанную версию того же чипа, который используется в более дорогой RTX 5080.

Согласно информации из различных источников, RTX 5070 Ti получит 8960 ядер, что позволит обеспечить достойный уровень производительности. Ранее сообщалось о дизайне с TGP на уровне 300 Вт, однако теперь эта цифра увеличилась до 350 Вт. Это на 50 Вт больше, чем у RTX 4070 Ti и ее обновленной версии SUPER, что предполагает улучшение общей производительности.

Память карты будет работать на 256-битной шине, обеспечивая пропускную способность 896 ГБ/с при скорости 28 Гбит/с. Это на 33% выше, чем у RTX 4070 Ti SUPER. Такие улучшения делают новую модель более привлекательной для тех, кто хочет получить максимум от своих игр.

Что касается даты выхода, RTX 5070 Ti планируют выпустить в первой половине 2025 года. По информации, все шесть продуктов серии RTX 50 "Blackwell" появятся на рынке в это время. Это означает, что геймеры могут ожидать насыщенное первое полугодие с множеством новинок NVIDIA, AMD и Intel. В условиях растущей конкуренции на рынке графических карт, новая модель NVIDIA может занять свою нишу и привлечь внимание пользователей, ищущих баланс между ценой и производительностью.