NVIDIA анонсировала новую видеокарту GeForce RTX 5070 Ti, которая, по слухам, станет отличным выбором для геймеров, ищущих высокую производительность. Эта модель будет оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и графическим процессором GB203-300. В отличие от предыдущих моделей, таких как RTX 4080, где использовались разные чипы, RTX 5070 Ti будет иметь урезанную версию того же чипа, который используется в более дорогой RTX 5080.
Согласно информации из различных источников, RTX 5070 Ti получит 8960 ядер, что позволит обеспечить достойный уровень производительности. Ранее сообщалось о дизайне с TGP на уровне 300 Вт, однако теперь эта цифра увеличилась до 350 Вт. Это на 50 Вт больше, чем у RTX 4070 Ti и ее обновленной версии SUPER, что предполагает улучшение общей производительности.
Память карты будет работать на 256-битной шине, обеспечивая пропускную способность 896 ГБ/с при скорости 28 Гбит/с. Это на 33% выше, чем у RTX 4070 Ti SUPER. Такие улучшения делают новую модель более привлекательной для тех, кто хочет получить максимум от своих игр.
Что касается даты выхода, RTX 5070 Ti планируют выпустить в первой половине 2025 года. По информации, все шесть продуктов серии RTX 50 "Blackwell" появятся на рынке в это время. Это означает, что геймеры могут ожидать насыщенное первое полугодие с множеством новинок NVIDIA, AMD и Intel. В условиях растущей конкуренции на рынке графических карт, новая модель NVIDIA может занять свою нишу и привлечь внимание пользователей, ищущих баланс между ценой и производительностью.