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Временные генеральные директора Intel обсуждают разделение бизнеса и новые технологии
На недавней конференции в Сан-Франциско временные генеральные директора Intel представили обновления о будущем компании. Они обсудили ключевые аспекты, включая процесс 18A, стратегию аутсорсинга и развитие в области искусственного интеллекта.

На конференции Barclays в Сан-Франциско временные генеральные директора Intel, Мишель Джонстон Хольтхаус и Дэвид Цинснер, представили свои планы по развитию компании. В условиях неопределенности после ухода Пэта Гелсингера их выступление стало важным ориентиром для аналитиков и инвесторов.

Одной из ключевых тем обсуждения стал процесс 18A, который Intel планирует использовать в своих новых системах на кристалле Panther Lake, следующих за Arrow Lake. Хольтхаус подтвердила, что начальные инженерные образцы уже отправлены партнерам, что свидетельствует о прогрессе в разработке. Это заявление развеяло слухи о возможных проблемах с новым процессом. Важно отметить, что это первый случай, когда Intel выступает в роли нулевого клиента на своем собственном процессе.

Помимо этого, временные гендиректора коснулись темы аутсорсинга. Хольтхаус отметила, что сотрудничество с внешними литейными заводами, такими как TSMC, продолжает приносить компании выгоду. Это позволяет Intel обеспечивать стабильные цены и своевременные поставки. Однако она также подчеркнула, что Intel Foundry показывает хорошие результаты, что может означать продолжение гибридной модели поставок.

Не менее важным вопросом стало будущее Intel в сфере искусственного интеллекта. Хольтхаус признала, что линейка продуктов Gaudi сталкивается с трудностями в развертывании, что замедлило их внедрение на рынке. Она отметила, что конкуренты, такие как AMD, добились большего успеха в этом сегменте. В будущем Intel намерена вернуть клиентов к своим AI-продуктам, а запуск Falcon Shores должен помочь создать более масштабируемую экосистему.

Кроме того, временные гендиректора обсудили общие тенденции на рынке ПК и продажи устройств с поддержкой искусственного интеллекта. Несмотря на текущие сложности, они выразили уверенность в способности Intel адаптироваться к изменениям и восстановить утраченные позиции. Хольтхаус заверила, что компания продолжит работать над улучшением своих технологий и предложений для клиентов, что должно помочь ей справиться с вызовами на рынке.

#intel #технологии #процессоры #искусственный интеллект
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