Final Fantasy VII Rebirth выйдет на ПК 23 января, предоставляя игрокам возможность насладиться новыми графическими улучшениями. Версия игры будет доступна в Steam и Epic Games Store.

На недавней церемонии Game Awards анонсировали дату выхода Final Fantasy VII Rebirth на ПК. Игра, которая уже успела завоевать популярность на PlayStation 5, готова предложить новые возможности для геймеров, предпочитающих играть на компьютерах.

Релиз ожидается 23 января, и он станет настоящим событием для поклонников. Версия для ПК включает улучшенное освещение и текстуры, что придаст визуальному восприятию игры новый уровень. Поддержка технологий NVIDIA DLSS и VRR позволит добиться более плавного игрового процесса.





Создатели, включая Тетсуя Номуру и Казусигэ Нодзиму, проделали колоссальную работу, чтобы расширить историю, переработав первые главы оригинала. Игроки смогут исследовать обширные локации, где линейные сюжетные моменты переплетаются с элементами свободного исследования.