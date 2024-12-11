Экс-президент Сирии Башар Асад смог сбежать из страны благодаря помощи российских разведчиков. Этот шаг стал результатом осознания Кремлем, что поддержка режима Асада больше невозможна.

По информации Bloomberg, Башар Асад, экс-президент Сирии, покинул страну с помощью российских разведчиков. Агенты организовали его побег через авиабазу России в Сирии, отключив транспондер самолета, чтобы избежать слежения. Этот шаг стал возможным на фоне растущего давления со стороны вооруженных группировок, в частности ХТШ, связанного с «Аль-Каидой».

Кремль, обеспокоенный судьбой своего союзника, принял решение о помощи Асаду, основываясь на уроках, извлеченных из событий, связанных с гибелью ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Россия понимала, что не может больше поддерживать режим, и убедила Асада, что его борьба с оппозицией обречена на провал. В результате ему предложили безопасный выход, если он немедленно покинет страну.

Побег Асада положил конец более чем полувековому правлению династии Асадов, начавшемуся с его отца Хафеза, который был президентом с 1971 года до своей смерти в 2000 году. Руслан Пухов, глава Центра анализа стратегий и технологий, отметил, что для России было логично предложить Асаду сдаться, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и предотвратить его возможную судьбу, как у Каддафи или иракского лидера Саддама Хусейна.

Изначально Россия активно поддерживала Асад, нанося авиаудары по оппозиции. Однако, когда сирийская армия не смогла эффективно противостоять повстанцам, захватившим стратегически важные города, Кремль осознал, что защитить режим больше не представляется возможным.

Bloomberg также написал, что «Президент Владимир Путин требует объяснить, почему российская разведка не заметила растущую угрозу правлению Асада, пока не стало слишком поздно, сообщил источник, близкий к Кремлю и осведомленный о ситуации».