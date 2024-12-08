В статье Ирины Алкснис для РИА Новости рассматриваются последствия стремительного коллапса в Сирии и трудные решения, стоящие перед Россией. Анализ ситуации показывает, как изменились геополитические реалии в регионе.

Ситуация в Сирии достигла критической точки, и статья Ирины Алкснис, опубликованная в РИА Новости, поднимает важные вопросы о будущем страны и роли России в этом процессе. Коллапс режима Башара Асада стал не только неожиданным, но и весьма тревожным событием, требующим от Москвы серьезного анализа и принятия сложных решений.

По мнению автора статьи, стремительное падение Сирии вызвало две ключевые темы для обсуждения. Во-первых, необходимо разобраться, почему это произошло, а во-вторых, стоит задаться вопросом, как Россия и Иран могли допустить такой сценарий. Вокруг этого вопроса появилось множество экспертов, которые критикуют Москву за недостаточную поддержку своего союзника. Но важно понимать, что решения, принимаемые Россией, теперь основываются на прагматизме, а не на идеологических или сентиментальных соображениях, как это было раньше.

Ирина Алкснис подчеркивает, что Россия вмешалась в сирийский конфликт в 2015 году по просьбе законных властей страны. Это решение не только помогло Сирии, но и решило несколько ключевых задач для самой России. Одной из главных целей было уничтожение ИГИЛ, которое представляло серьезную угрозу для российских границ. Успехи в борьбе с террористами позволили России укрепить свои позиции в регионе и получить ценный военный опыт.

Однако, по мнению Алкснис, возникает закономерный вопрос: как Россия могла позволить падение Сирии, несмотря на все эти достижения? Она отмечает, что многие из российских успехов остаются стабильными. Угроза терроризма на южных границах значительно снизилась, а военный опыт, полученный в ходе операции, остается у России. Тем не менее, сейчас на повестке дня стоит самый острый вопрос: что будет с российскими военными базами в Латакии и как это повлияет на геополитическое влияние России на Ближнем Востоке?

Автор статьи также подчеркивает, что каждая страна несет ответственность за свою судьбу. Важно, чтобы не только Россия, но и другие игроки на Ближнем Востоке осознали свою ответственность за происходящее. В конечном итоге, судьба Сирии зависит от самой страны и ее народа, и другие государства должны учитывать это в своих действиях.

Военный корреспондент Юрий Котенок одним из первых дал анализ ситуации в Сирии, сдаче повстанцам Дамаска и действию сирийских вооруженных сил. Подробнее от этом читайте здесь.