Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале описал падение Дамаска. Он отметил, что это произошло без сопротивления со стороны правительственных сил.

Юрий Котенок, сообщив в своем Telegram-канале, о сдаче столицы Сирии (подробнее об этом можно узнать здесь) в своем следующем посте проанализировал причины, приведшие к этой ситуации. Он охарактеризовал произошедшее как настоящую катастрофу.

По словам Котенка, Дамаск сдался без боя, уступив место различным вооруженным группировкам, поддерживаемым иностранными державами. Он описал, как волна насилия стремительно охватила страну, захватывая города, села и военные объекты. Падение Алеппо стало последним предупреждением, но, к сожалению, никто не отреагировал вовремя. Город сдался почти мгновенно, и боевики получили доступ к огромному количеству оружия и техники.

Асад, по мнению военкора, оказался в сложной ситуации. Его попытки обратиться за помощью к России не принесли результатов. Российские войска, хотя и пытались остановить наступление, не смогли изменить ситуацию. Смена командующего группировкой в Сирии также не оказала влияния на ход событий.

Котенок указал на Иран и "Хезболлу" как на ключевых союзников Асада, но даже они не смогли предотвратить падение. Дамаск, по его мнению, был обречен с самого начала, и эпоха Асадов завершилась. За несколько часов сдали Хаму, Пальмиру и Хомс. Главным фактором этой трагедии Котенок назвал отсутствие серьезного сопротивления со стороны Сирийской арабской армии и национальной гвардии, что позволило салафитским группировкам взять власть в свои руки.

Приводим ниже текст поста полностью: