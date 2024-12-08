Сирийский президент Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении на фоне захвата повстанцами ряда городов. Его местонахождение и судьба остаются неопределенными, вызывая слухи о возможной авиакатастрофе.

Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной. В воскресенье утром президент Башар Асад покинул Дамаск на самолете, направляясь в неизвестном направлении, что сразу вызвало множество вопросов о его будущем.

По информации от двух высокопоставленных военных, на которых ссылается Reuters, Асад вылетел в тот момент, когда повстанцы захватили ключевые города, включая северный Алеппо. С того времени он не появлялся на публике, что только усилило слухи о его судьбе. Местонахождение его жены Асмы и детей также остается неизвестным, что добавляет неопределенности в эту ситуацию.

Согласно данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска в то время, когда происходили события в столице. Первоначально он направлялся к побережью, где расположены основные военные базы, поддерживающие Асада. Однако, как пишет Reuters, вскоре после этого самолет резко изменил курс и исчез с радаров.

Некоторые источники предполагают, что если Асад действительно находился на борту, то существует высокая вероятность его гибели. Один из сирийских источников отметил, что самолет, возможно, был сбит, хотя и не уточнил подробности. Вскоре после вылета самолета повстанцы захватили город Хомс, изолировав столицу от побережья, что еще более усложняет ситуацию.

Единственный отслеживаемый рейс, который можно было увидеть после полуночи, вылетел из Хомса в ОАЭ, но это произошло значительно позже захвата города. Все эти события оставляют открытым вопрос о будущем Сирии и о том, что какова на данный момент судьба Башара Асада.

О сдаче столицы Сирии повстанцам и о падении режима Асада дал расширенный комментарий наш военкор Котенок, о чем можно подробнее узнать здесь.